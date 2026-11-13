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Главная / Общество /

На Кубани мужчина вызвал полицию и напал на сотрудников с бензопилой

Анна Виноградова

Житель Тимашевска Краснодарского края вызвал полицию, пожаловавшись на угрозы со стороны неизвестного, а затем сам напал на прибывших сотрудников с бензопилой. Один из полицейских применил огнестрельное оружие и ранил мужчину, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, инцидент произошел ночью. Когда полицейские попытались выяснить обстоятельства обращения, заявитель завел бензопилу и бросился в их сторону. Требования прекратить противоправные действия он проигнорировал.

«Один из полицейских молниеносно среагировал и согласно Федеральному закону «О полиции» произвел один предупредительный выстрел вверх, еще два – в сторону нападавшего», – рассказала Волк.

Мужчина получил ранение. Ему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции не пострадали. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

2 октября в Подмосковье погиб полицейский при задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. По данным СК, мужчина открыл огонь по сотрудникам, один из них получил смертельное ранение. Нападавшего ликвидировали ответным огнем.

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