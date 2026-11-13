На Кубани мужчина вызвал полицию и напал на сотрудников с бензопилой

Житель Тимашевска Краснодарского края вызвал полицию, пожаловавшись на угрозы со стороны неизвестного, а затем сам напал на прибывших сотрудников с бензопилой. Один из полицейских применил огнестрельное оружие и ранил мужчину, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.