Что известно о сбое сервисов Microsoft

При этом речь не идет о полном отключении всех перечисленных сервисов. По данным компании, преимущественно пострадали функции, зависящие от Exchange Online. Например, в Teams возникали проблемы с календарями, приглашениями и планированием встреч, тогда как основные функции звонков, групповых чатов и видеоконференций продолжали работать.