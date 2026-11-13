Что известно о сбое сервисов Microsoft

Что известно о сбое сервисов MicrosoftПострадали приложения Exchange Online и госструктуры США, Австралии и Японии
- Какие сервисы затронул сбой
- Что известно о причинах
- Масштаб сбоя и его последствия
Масштабный сбой в работе облачных сервисов Microsoft, начавшийся 12 ноября, продолжается второй день. Неполадки затронули корпоративную почту Outlook и Exchange Online, а также ряд продуктов Microsoft 365, включая Teams, Copilot и SharePoint.
Компания установила технический механизм возникновения ошибок, однако окончательную причину сбоя пока не назвала.
«Ведомости» собрали все, что известно о сбое в сервисах Microsoft.
Какие сервисы затронул сбой
Основные проблемы возникли в работе Exchange Online – облачной платформы Microsoft, обеспечивающей доступ к корпоративной электронной почте, календарям и контактам.
В Microsoft уточнили, что пользователи могли столкнуться с ошибками при подключении к почтовым ящикам через веб-версию Outlook, настольное приложение и мобильные устройства. Также возможны задержки доставки электронных писем.
Неполадки затронули и другие продукты Microsoft 365, в том числе Teams, SharePoint Online, Microsoft 365 Copilot, Defender XDR, Intune, Planner и To Do.
При этом речь не идет о полном отключении всех перечисленных сервисов. По данным компании, преимущественно пострадали функции, зависящие от Exchange Online. Например, в Teams возникали проблемы с календарями, приглашениями и планированием встреч, тогда как основные функции звонков, групповых чатов и видеоконференций продолжали работать.
Что известно о причинах
Microsoft связывает сбой с нарушениями в работе серверной инфраструктуры. Первоначально компания обнаружила повышенную нагрузку на отдельные серверы, из-за чего пользователи сталкивались с ошибками подключения.
Позднее специалисты установили, что значительная часть серверов неожиданно перестала отвечать на запросы. В результате нагрузка перераспределилась на оставшееся оборудование, что усугубило проблемы. Дальнейшее расследование показало, что на затронутых серверах перегружается процесс, отвечающий за установление защищенных соединений. Из-за этого серверы прекращают обработку пользовательских запросов.
Microsoft также проверяет возможную связь неполадок с недавним изменением сетевой конфигурации. Компания приступила к отмене части изменений, совпавших по времени с началом сбоя, чтобы установить, поможет ли это восстановить работу сервисов.
При этом окончательная первопричина происшествия пока не подтверждена. Microsoft заявила, что не обнаружила признаков вредоносной активности или кибератаки. Подробный технический отчет компания намерена опубликовать после устранения неполадок.
Согласно обновлению Microsoft от 13 ноября, специалисты продолжают оптимизировать маршрутизацию трафика, изменять настройки сетевых протоколов и ограничивать нагрузку на затронутые серверы. Параллельно компания проводит дополнительные испытания в изолированной среде, чтобы определить причину повторного возникновения ошибок. Microsoft подчеркивает, что восстановление остается приоритетной задачей. Точные сроки полного устранения сбоя пока не объявлены.
Масштаб сбоя и его последствия
По данным сервиса Downdetector, на пике сбоя 12 ноября пользователи оставили более 130 000 сообщений о проблемах с Outlook. Они жаловались на невозможность отправлять и получать электронные письма, открывать почтовые ящики и подключаться к сервисам Microsoft.
Позднее количество жалоб сократилось, однако неполадки распространились и на другие регионы. Утром 13 ноября проблемы фиксировались в Индии, Австралии и Японии.
Последствия сбоя ощутили не только частные пользователи, но и крупные компании и государственные учреждения.
По данным Reuters, проблемы возникли в работе государственных структур США, Австралии и Японии. В частности, палата представителей США сообщила о нарушениях доступа к сервисам Microsoft, а японские власти подтвердили неполадки в государственной информационной инфраструктуре.
В Австралии сбой затронул государственные ведомства, школы и суды. Некоторые медицинские организации также столкнулись с административными трудностями.
Американские компании OpenAI и Anthropic сообщили о проблемах с интеграциями, использующими сервисы Microsoft. Индийские авиаперевозчики IndiGo и Akasa Air столкнулись с нарушениями работы почтовых каналов поддержки клиентов.
Кроме того, по информации Reuters, сбой повлиял на деятельность ряда финансовых организаций Тайваня. Одна из компаний была вынуждена отменить запланированную операцию с облигациями.