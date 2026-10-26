Business Insider: Microsoft предложила 60 000 сотрудников уволиться добровольно

Программа добровольного ухода распространяется только на сотрудников из США, Канады, Индии и Великобритании до 70 уровня включительно. При этом в ней участвуют только некоторые подразделения компании, кроме отдела продаж, некоторых инженерных отделов и некоторых корпоративных функций. Кроме того, условия данной программы будут аналогичны компенсации при увольнении из компании.