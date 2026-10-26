Business Insider: Microsoft предложила 60 000 сотрудников уволиться добровольно
Сотрудники должны решить до начала декабря, будут ли они увольняться в конце года.
«Предложение о добровольном увольнении отражает важную часть того, как мы развиваем наш подход к изменениям: создание большей гибкости и, по возможности, большего количества способов для сотрудников сформировать свою следующую главу в жизни», – сообщила Коулман.
В публикации издания отмечается, что данное решение позволит компании сократить штат без принудительных увольнений на фоне инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) и сокращения штата в этом году.
Программа добровольного ухода распространяется только на сотрудников из США, Канады, Индии и Великобритании до 70 уровня включительно. При этом в ней участвуют только некоторые подразделения компании, кроме отдела продаж, некоторых инженерных отделов и некоторых корпоративных функций. Кроме того, условия данной программы будут аналогичны компенсации при увольнении из компании.
23 апреля агентство Bloomberg сообщало, что Microsoft планирует предложить части сотрудников в США добровольно уйти на пенсию. Программа будет доступна работникам, у которых суммарно возраст и стаж превышают 70 лет. Отмечалось, что предложение коснется около 7% сотрудников компании в США, это почти 9000 человек.