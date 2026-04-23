Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LKOH5 493+0,5%CNY Бирж.11,07+1,08%IMOEX2 771,46+0,36%RTSI1 166,66+0,58%RGBI120,8+0,04%RGBITR786,01+0,07%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Microsoft предложит 9000 сотрудников в США добровольно уйти на пенсию

Ведомости

Компания Microsoft планирует предложить части сотрудников в США добровольно уйти на пенсию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо руководства.

Программа будет доступна работникам, у которых суммарно возраст и стаж превышают 70 лет.

«Мы надеемся, что эта программа даст сотрудникам выбор относительно того, как сделать следующий шаг на своих условиях, при щедрой поддержке со стороны компании», – написала директор по персоналу Microsoft Эми Колман.

По данным источников Bloomberg, предложение коснется около 7% сотрудников компании в США, это почти 9000 человек. Инициатива предполагает выплату компенсации и может стать первой подобной программой в истории Microsoft.

Агентство отмечает, что технологические компании, включая Microsoft, ищут способы сократить расходы и перераспределить ресурсы в пользу проектов в области искусственного интеллекта. Одним из инструментов остается оптимизация численности персонала.

12 февраля генеральный директор Microsoft по ИИ Мустафа Сулейман заявлял, что искусственный интеллект может заменить офисных сотрудников к 2027 г.

В июле 2025 г. также сообщалось, что Microsoft планировал уволить около 9000 сотрудников в рамках крупнейшего раунда оптимизации.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь