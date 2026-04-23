Microsoft предложит 9000 сотрудников в США добровольно уйти на пенсию
Программа будет доступна работникам, у которых суммарно возраст и стаж превышают 70 лет.
«Мы надеемся, что эта программа даст сотрудникам выбор относительно того, как сделать следующий шаг на своих условиях, при щедрой поддержке со стороны компании», – написала директор по персоналу Microsoft Эми Колман.
По данным источников Bloomberg, предложение коснется около 7% сотрудников компании в США, это почти 9000 человек. Инициатива предполагает выплату компенсации и может стать первой подобной программой в истории Microsoft.
Агентство отмечает, что технологические компании, включая Microsoft, ищут способы сократить расходы и перераспределить ресурсы в пользу проектов в области искусственного интеллекта. Одним из инструментов остается оптимизация численности персонала.
12 февраля генеральный директор Microsoft по ИИ Мустафа Сулейман заявлял, что искусственный интеллект может заменить офисных сотрудников к 2027 г.
В июле 2025 г. также сообщалось, что Microsoft планировал уволить около 9000 сотрудников в рамках крупнейшего раунда оптимизации.