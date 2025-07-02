Microsoft уволит около 9 000 сотрудников в рамках крупнейшего раунда оптимизации
Как отмечает издание, пока неясно, какое количество работников, которые попадут под сокращение, находится в Вашингтоне. Авторы публикации напомнили, что в результате двух предыдущих крупных волн увольнений компания отказалась от сотрудничества более чем с 6000 людьми, из которых почти 2300 человек работали в главном офисе Microsoft.
В конце мая стало известно, что основное юрлицо Microsoft в России, компания «Майкрософт рус», собирается подать на банкротство. Тогда она уведомила заинтересованных лиц о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы. Весной 2022 г. после начала спецоперации «Майкрософт рус» уволила почти всех сотрудников и расторгла действовавший договор аренды.