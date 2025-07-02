Газета
Телеграм
Главная / Технологии /

Microsoft уволит около 9 000 сотрудников в рамках крупнейшего раунда оптимизации

Ведомости

Крупнейший раунд увольнений с 2023 г. в Microsoft закончится сокращением около 9 000 сотрудников, сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на данные компании. Это количество составляет долю 4% от общего их числа.

Как отмечает издание, пока неясно, какое количество работников, которые попадут под сокращение, находится в Вашингтоне. Авторы публикации напомнили, что в результате двух предыдущих крупных волн увольнений компания отказалась от сотрудничества более чем с 6000 людьми, из которых почти 2300 человек работали в главном офисе Microsoft.

В конце мая стало известно, что основное юрлицо Microsoft в России, компания «Майкрософт рус», собирается подать на банкротство. Тогда она уведомила заинтересованных лиц о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы. Весной 2022 г. после начала спецоперации «Майкрософт рус» уволила почти всех сотрудников и расторгла действовавший договор аренды.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных