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Основное юрлицо Microsoft в России собирается подать на банкротство

Ведомости

Основное юрлицо Microsoft в России, компания «Майкрософт рус», собирается подать на банкротство. Это следует из данных на сайте «Федресурса».

В сообщении говорится, что компания уведомляет всех заинтересованных лиц и сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании компании банкротом.

Весной 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ Microsoft начала сокращать бизнес в России. «Майкрософт рус» в течение 2022 г. уволила почти всех сотрудников и расторгла действовавший договор аренды.

В сентябре 2024 г. Microsoft ограничил доступ к некоторым подпискам в России. Такое решение было принято в связи с санкциями США, которые вступили в силу 12 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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