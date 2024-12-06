Основное юрлицо Microsoft в России собирается подать на банкротство
Основное юрлицо Microsoft в России, компания «Майкрософт рус», собирается подать на банкротство. Это следует из данных на сайте «Федресурса».
В сообщении говорится, что компания уведомляет всех заинтересованных лиц и сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании компании банкротом.
Весной 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ Microsoft начала сокращать бизнес в России. «Майкрософт рус» в течение 2022 г. уволила почти всех сотрудников и расторгла действовавший договор аренды.
В сентябре 2024 г. Microsoft ограничил доступ к некоторым подпискам в России. Такое решение было принято в связи с санкциями США, которые вступили в силу 12 сентября.