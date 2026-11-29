В ночь на 16 ноября в сторону столицы летели более 600 беспилотников, тогда на подлете к городу сбили 191 аппарат. В ночь на 17 ноября силы ПВО уничтожили 113 дронов на подлете к Москве, а вечером 16 ноября – еще 157.