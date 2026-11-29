Мэр Москвы сообщил об уничтожении 19 беспилотников на подлете к столице
Силы противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Москвы. Об этом в 04:59 мск сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Это уже второе сообщение градоначальника за ночь. В 02:09 мск Собянин проинформировал об уничтожении 17 БПЛА, следовавших к городу. Таким образом, общее число сбитых на подлете к Москве дронов за этот промежуток времени достигло 36.
В ночь на 16 ноября в сторону столицы летели более 600 беспилотников, тогда на подлете к городу сбили 191 аппарат. В ночь на 17 ноября силы ПВО уничтожили 113 дронов на подлете к Москве, а вечером 16 ноября – еще 157.