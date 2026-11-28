Bloomberg: состояние Маска за день увеличилось на $39,7 млрд
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за сутки выросло на $39,7 млрд. Это следует из «Индекса миллиардеров» агентства Bloomberg. Маск занимает в рейтинге первое место.
6 октября сообщалось, что состояние основателя SpaceX и Tesla превысило $1 трлн. Утром 5 октября акции Tesla выросли на 1%, а акции SpaceX – более чем на 5%. Кроме того, в III квартале 2026 г. выросли поставки Tesla, что помогло Маску увеличить оценочную стоимость активов.