6 октября сообщалось, что состояние основателя SpaceX и Tesla превысило $1 трлн. Утром 5 октября акции Tesla выросли на 1%, а акции SpaceX – более чем на 5%. Кроме того, в III квартале 2026 г. выросли поставки Tesla, что помогло Маску увеличить оценочную стоимость активов.