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Главная / Бизнес /

Илон Маск снова стал триллионером

Анна Суслова
Jeffrey Phelps / AP
Jeffrey Phelps / AP

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска снова превысило $1 трлн, что на $30,6 млрд больше, чем во время открытия фондового рынка в пятницу, сообщил Forbes.

Утром 5 октября акции Tesla выросли на 1%, а акции SpaceX – более чем на 5%. Кроме того, в третьем квартале 2026 г. выросли поставки Tesla, что помогло Маску увеличить оценочную стоимость активов на $61 млрд только в пятницу.

Также причиной роста акций SpaceX, по данным Forbes, мог стать успешный запуск ракеты, и заявления Маска о том, что SpaceXAI поменяет название на SpaceXSI. Данное заявление прозвучало на фоне призыва президента США Дональда Трампа называть искусственный интеллект суперинтеллектом (SI).

Рост акций также закрепил за Маском статус самого богатого человека мира. Он увеличил отрыв от основателя Amazon Джеффа Безоса, который сейчас занимает второе место ($371,5 млрд).

В июле Маск заявил, что теперь он «бывший триллионер». Он потерял $118 млрд, а его состояние опустилось ниже $1 трлн.

28 сентября SpaceX запустила космический корабль Starship для тестового полета по орбите Земли. Полет продлился три часа. Миссия завершилась в 12:00 по восточному времени (19:00 по мск) в тот же день и была охарактеризована компанией как успешная.

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