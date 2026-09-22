Трамп предложил переименовать ИИ в суперинтеллект
Президент США Дональд Трамп предложил переименовать искусственный интеллект в суперинтеллект (SI). С таким заявлением он выступил на Генеральной Ассамблее ООН.
Трамп заявил, что термин «искусственный» создает впечатление, будто речь идет о чем-то ненастоящем. «Добро пожаловать в новый мир суперинтеллекта – SI. Посмотрим, приживется ли это», – сказал президент США.
Американский лидер также заявил, что США значительно опережают Китай и другие страны в сфере ИИ и намерены сохранить это преимущество. По его словам, власти не будут сдерживать развитие технологии, которая, как считает Трамп, может оказаться масштабнее промышленной революции.
19 сентября Трамп уже предлагал изменить название искусственного интеллекта, назвав нынешний термин невыразительным. Среди вариантов он тогда называл «высший», «экстремальный» и «великолепный» интеллект. В тот же день президент США объявил о создании специальных «сил искусственного интеллекта», которые должны содействовать развитию отрасли. 20 сентября «Ведомости» разобрали дискуссию о замедлении развития передовых ИИ-моделей: Трамп выступает против таких ограничений, связывая развитие технологии в том числе с конкуренцией США и Китая.