Трамп предложил переименовать ИИ в суперинтеллект

19 сентября Трамп уже предлагал изменить название искусственного интеллекта, назвав нынешний термин невыразительным. Среди вариантов он тогда называл «высший», «экстремальный» и «великолепный» интеллект. В тот же день президент США объявил о создании специальных «сил искусственного интеллекта», которые должны содействовать развитию отрасли. 20 сентября «Ведомости» разобрали дискуссию о замедлении развития передовых ИИ-моделей: Трамп выступает против таких ограничений, связывая развитие технологии в том числе с конкуренцией США и Китая.