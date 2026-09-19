Трамп объявил о создании специальных «сил искусственного интеллекта»
Президент США Дональд Трамп объявил о создании специальной структуры – «сил искусственного интеллекта», которая будет заниматься вопросами развития ИИ и противодействовать нарушениям с использованием этой технологии. Об этом американский лидер написал в Truth Social.
По его словам, он не намерен препятствовать развитию этой отрасли или сдерживать ее. Новая структура, наоборот, будет ее беречь, помогать ей и следить за тем, как она растет.
«С этой целью я формирую ИИ-силы – во многом как я создал космические силы, которые стали невероятно успешными в ходе моего первого срока», – написал президент США.
Трамп также пообещал в ближайшее время назначить ответственного за это направление, которого он назвал «царем ИИ».
До этого американский лидер предложил изменить термин «искусственный интеллект», поскольку, по его мнению, нынешнее название недостаточно выразительно и не отражает возможности технологии. В качестве вариантов он предложил «высший интеллект», «экстремальный интеллект» и «великолепный интеллект».