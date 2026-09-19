Трамп предложил называть ИИ «высшим интеллектом»

Трамп неоднократно призывал к переименованию, но обычно это касалось географических или космических объектов. 7 сентября он поддержал идею переименования штата Нью-Мексико в Нью-Америка, а 6 сентября президент США опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение Луны с надписью о том, что она принадлежит Соединенным Штатам.