Трамп предложил называть ИИ «высшим интеллектом»
Название «искусственный интеллект» невыразительно и не передает весь смысл ИИ, поэтому нужно его поменять. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Thuth Social.
«Гораздо более элегантным и точным описанием этого нового явления было бы "высший интеллект" (SI) или "экстремальный интеллект" (EI) или "великолепный интеллект" (SI)», – написал американский лидер. Также он предложил подписчикам проголосовать в опросе, какое из новых названий больше подходит для ИИ, назвав его «постоянно растущей революцией».
Трамп неоднократно призывал к переименованию, но обычно это касалось географических или космических объектов. 7 сентября он поддержал идею переименования штата Нью-Мексико в Нью-Америка, а 6 сентября президент США опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение Луны с надписью о том, что она принадлежит Соединенным Штатам.
27 августа Трамп официально переименовал озеро Онтарио в озеро Америка. На вопрос журналиста о том, какой сигнал Канаде он намерен послать этим решением, американский президент ответил: «Никакого». В январе 2025 г. американский лидер принял решение изменить название Мексиканского залива на Американский залив. Также он распорядился переименовать гору Денали на Аляске в Мак-Кинли.