Трамп назвал свою поездку на саммит АТЭС в Китае замечательной
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свою поездку на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне как важную и замечательную. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.
«Возвращаюсь в Вашингтон из Китая. Это была замечательная и очень важная поездка», – сказано в сообщении.
Трамп добавил, что 20 ноября в 12:00 по местному времени (20:00 мск) он проведет пресс-конференцию в Белом доме. По словам американского лидера, он также планирует обсудить торговые соглашения с Филиппинами, Таиландом и другими странами.
19 ноября Трамп заявил, что оценивает свой визит в КНР на 12 баллов из 10. «Были выстроены фантастические отношения», – подчеркнул он.
19 ноября в китайском Шэньчжэне состоялась первая в истории трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
По итогам встречи Си оценил трехсторонний саммит как позитивный, конструктивный и плодотворный. Он добавил, что стороны согласились с важностью политического диалога и переговоров для урегулирования международных разногласий.
Путин назвал состоявшиеся переговоры очень полезными. Он отметил, что встреча позволила участникам лучше понять позиции друг друга. Глава РФ подчеркнул, что Си удалось создать условия для свободного обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.