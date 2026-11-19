МИД выразил протест Финляндии из-за ограничений на въезд россиян
В МИД России вызвали временную поверенную в делах Финляндии в Москве Маарит Кейтанен, которой заявили протест в связи с недавним решением Хельсинки о введении ограничений на въезд в страну российских граждан, в том числе спортсменов. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
«Москва расценивает данный очередной недружественный шаг Хельсинки как откровенную и вопиющую дискриминацию по национальному признаку», – говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что ограничения противоречат принципам международного спортивного движения и основополагающим нормам в области прав человека. Российская сторона потребовала от Финляндии отказаться от политизации вопросов участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
В МИДе также предупредили, что все конфронтационные действия Хельсинки фиксируются и будут учитываться при дальнейшем выстраивании двусторонних отношений.
19 ноября президент России Владимир Путин заявил, что отказ Финляндии и Норвегии выдавать визы российским спортсменам противоречит заявлениям руководства этих стран о необходимости диалога с Москвой.
12 ноября власти Финляндии ужесточили ограничения на въезд граждан России, распространив их на профессиональных спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе. Из-за этого российские фигуристы не смогут принять участия в этапе Гран-при в Хельсинки 20–22 ноября. Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил им приоритетное право на замену участников этапа в Токио в случае освобождения мест.