12 ноября власти Финляндии ужесточили ограничения на въезд граждан России, распространив их на профессиональных спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе. Из-за этого российские фигуристы не смогут принять участия в этапе Гран-при в Хельсинки 20–22 ноября. Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил им приоритетное право на замену участников этапа в Токио в случае освобождения мест.