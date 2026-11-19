Число пострадавших в результате атаки на Курскую область выросло до 13
Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Курск увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, среди пострадавших восемь женщин, четверо мужчин и один ребенок. Трое человек госпитализированы в областную больницу с травмами средней степени тяжести. Остальных после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.
По данным на вечер 19 ноября, в Курске повреждены 98 зданий, включая многоквартирные и частные дома, больницу, суд, библиотеку и другие административные объекты. Также пострадали 67 автомобилей. Хинштейн сообщил, что сотрудники силовых структур продолжают обследовать территорию и обезвреживать опасные предметы. Комиссии по оценке ущерба будут работать в течение нескольких дней, в том числе в выходные.
В наиболее пострадавшем многоквартирном доме в центре Курска волонтеры помогают убирать разбитые стекла и мусор, а также готовить помещения к восстановительным работам. Жителям, чье имущество признано пострадавшим, обещаны выплаты.
Кроме того, волонтеры-медики Курского государственного медицинского университета проводят подомовые обходы для выявления посттравматических стрессовых расстройств и оказания помощи жителям.
По словам губернатора, большинство жителей поврежденных домов планируют провести ночь у родственников. Для тех, кому потребуется временное жилье, подготовлены пункты временного размещения с питанием и предметами первой необходимости.
Днем Хинштейн сообщал о девяти пострадавших.
В ночь на 19 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над десятью регионами России. БПЛА были уничтожены над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями и Татарстаном.