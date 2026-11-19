По данным на вечер 19 ноября, в Курске повреждены 98 зданий, включая многоквартирные и частные дома, больницу, суд, библиотеку и другие административные объекты. Также пострадали 67 автомобилей. Хинштейн сообщил, что сотрудники силовых структур продолжают обследовать территорию и обезвреживать опасные предметы. Комиссии по оценке ущерба будут работать в течение нескольких дней, в том числе в выходные.