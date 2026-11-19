Пики продаж шампанского приходятся также на гендерные праздники и лето. В 2026 г. март прибавил 19%, а июнь – август – 21% в сопоставлении с этими месяцами 2024 г. Наибольший спрос на шампанское стоимостью от 10 000 до 20 000 руб. – доля составляет 69%. За 10 месяцев 2024–2026 гг. продажи такого шампанского увеличились на 35%. Второй по величине сегмент цены – 7500–10 000 руб., у которого доля 17%. Он тоже показывает уверенный рост: 44% за два года.