Продажи шампанского в октябре выросли на 64% год к году
Продажи игристого вина, произведенного во французском регионе Шампань, в октябре 2026 г. выросли на 64% в сравнении с тем же месяцем 2025 г. и на 82% к аналогичному периоду 2024 г. Такие данные «Ведомостям» предоставили в SimpleWine (входит в Simple Group). В компании отметили, что подготовка к Новому году начинается все раньше.
Пики продаж шампанского приходятся также на гендерные праздники и лето. В 2026 г. март прибавил 19%, а июнь – август – 21% в сопоставлении с этими месяцами 2024 г. Наибольший спрос на шампанское стоимостью от 10 000 до 20 000 руб. – доля составляет 69%. За 10 месяцев 2024–2026 гг. продажи такого шампанского увеличились на 35%. Второй по величине сегмент цены – 7500–10 000 руб., у которого доля 17%. Он тоже показывает уверенный рост: 44% за два года.
Чаще всего шампанское покупают люди в возрасте от 36 до 45 лет – их доля составляет 43%. У более молодой аудитории возрастом от 26 до 36 лет доля 20%. Группа за январь – октябрь последних двух лет прибавила 81% в продажах.
По данным Росалкогольтабакконтроля, за 10 месяцев 2026 г. продажи игристых вин в России выросли на 4,6% и составили 16,6 млн декалитров (дал). Также магазины реализовали 59,8 млн дал водки (-0,7% год к году) и 10 млн дал коньяка (-2,6%). Виноградных вин россияне купили на 2,4% меньше – 45,1 млн дал. На слабоалкогольные напитки спрос упал более чем в два раза. За период было куплено всего 570 700 дал.