Песков добавил, что американским переговорщикам известна инициатива Путина касательно Константиновки, и они ее поддерживают. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас выдвигаются довольно противоречивые заявления, которые «вовсе не говорят о готовности присоединиться к данной инициативе».