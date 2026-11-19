Песков: Путин и Трамп не обсуждали Константиновку
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров не погружались в тему проведения гуманитарной акции в Константиновке (ДНР). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, они не погружались», – сказал он.
Песков добавил, что американским переговорщикам известна инициатива Путина касательно Константиновки, и они ее поддерживают. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас выдвигаются довольно противоречивые заявления, которые «вовсе не говорят о готовности присоединиться к данной инициативе».
Журналисты также спросили Пескова, отреагировали ли страны Европы на приглашение приехать в Москву. На данный вопрос Песков ответил, что воздержится от комментариев.
12 ноября Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по примеру операции, проведенной в городе Алешки Херсонской области.
16 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что подробности возможной гуманитарной миссии в Константиновке в ДНР станут известны после официальных переговоров. Она добавила, что регулярно поддерживает связь с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.
18 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия приветствует содействие любых сторонников в проведении гуманитарных акций, аналогичных операции в Алешках.