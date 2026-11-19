11 ноября помощник президента России Владимир Мединский выразил уверенность, что новая система безопасности обеспечит мир в Европе на века. По словам Мединского, новая система безопасности должна учитывать современные реалии и основываться на принципах справедливости. Он сравнил ее с послевоенными договоренностями, достигнутыми на Ялтинской и Потсдамской конференциях, а также с Хельсинкскими соглашениями 1975 г.