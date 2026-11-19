Путин: Россия не собирается ничем жертвовать ради системы безопасности в Европе
Россия не намерена ничем жертвовать ради построения системы европейской безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
«Мы ничем жертвовать не собираемся, мы собираемся искать компромиссы. Мне кажется, они вполне возможны», – сказал он.
Путин считает, что жизнь меняется и возвращаться к «каким-то ситуациям, которые были в начале 90-х годов, бессмысленно».
11 ноября помощник президента России Владимир Мединский выразил уверенность, что новая система безопасности обеспечит мир в Европе на века. По словам Мединского, новая система безопасности должна учитывать современные реалии и основываться на принципах справедливости. Он сравнил ее с послевоенными договоренностями, достигнутыми на Ялтинской и Потсдамской конференциях, а также с Хельсинкскими соглашениями 1975 г.