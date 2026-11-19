Путин выступил за продолжение трехсторонних встреч с Трампом и Си
Президент России Владимир Путин хотел бы, чтобы трехсторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом Трампом имели продолжение. Об этом российский президент сообщил в ходе пресс-конференции по итогам его встречи лидерами США и Китая.
«По сверке часов, по ряду ключевых направлений, на мой взгляд, если не договоренность, то взаимное понимание имело место», – подчеркнул Путин.
Переговоры лидеров США, КНР и России 19 ноября стали первой в истории трехсторонней встречей Путина, Трампа и Си. Переговоры прошли в резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что будущее дальнейших трехсторонних переговоров лидеров России, Китая и США пока остаются неопределенным.