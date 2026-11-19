Президент России Владимир Путин хотел бы, чтобы трехсторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом Трампом имели продолжение. Об этом российский президент сообщил в ходе пресс-конференции по итогам его встречи лидерами США и Китая.