Трамп вылетел из Шэньчжэня после встречи с Путиным и Си Цзиньпином
Американский лидер Дональд Трамп покинул китайский Шэньчжэнь после трехсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп направился обратно в США.
В аэропорту Трампа провожал глава МИД Китая Ван И. Он сопроводил президента США до трапа самолета.
Трехсторонние переговоры лидеров США, России и Китая проходили в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Встреча продлилась более полутора часов. Лидеры обсудили международную безопасность, украинский конфликт, ситуацию вокруг Ирана и вопросы сокращения ядерных вооружений.
Со стороны России участие в переговорах приняли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев.
Путин в своей речи на переговорах подчеркнул общность интересов России, КНР и США в борьбе с вызовами современности. Трамп назвал жизненно важным, чтобы США, КНР и Россия сотрудничали в борьбе с угрозой ядерного распространения во всех странах мира. Си напомнил, что 80 лет назад три державы, сражаясь плечом к плечу как несущая опора антифашистского фронта, одержали победу и защитили мирное небо.
Переговоры лидеров США, КНР и России 19 ноября стали первой в истории трехсторонней встречей Путина, Трампа и Си.