Лидеры подтвердили намерение углублять экономическую интеграцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе путем продвижения инициативы по созданию зоны свободной торговли. Они также выступили за улучшение условий для торговли и инвестиций, развитие электронной коммерции и повышение устойчивости цепочек поставок.

Участники подчеркнули необходимость обеспечения надежных и доступных поставок энергоресурсов, а также своевременного восстановления критически важной инфраструктуры, включая электростанции, электросети, подводные кабели и трубопроводы. При этом каждая экономика будет самостоятельно определять структуру своего энергетического баланса с учетом национальных приоритетов.

Лидеры договорились развивать сотрудничество в области новых технологий, сокращать цифровое неравенство и расширять доступ к цифровой инфраструктуре. Отдельное внимание уделено противодействию утечкам данных, интернет-мошенничеству и использованию ИИ в противоправных целях.

Участники выступили за сохранение открытых торговых коридоров, в том числе для поставок энергоресурсов и товаров первой необходимости. Декларация предусматривает развитие транспортной инфраструктуры, устранение препятствий в цепочках поставок и упрощение таможенных процедур.

Лидеры отметили, что сохраняющиеся глобальные дисбалансы создают риски для экономического роста. В связи с этим они договорились укреплять сотрудничество в области макроэкономической политики, расширять доступ населения к финансовым услугам и повышать финансовую грамотность.

Участники подтвердили необходимость подготовки работников к технологическим изменениям, развития профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации кадров. Также в декларации говорится о защите трудовых прав и совершенствовании систем социальной поддержки.

Страны АТЭС намерены укреплять устойчивость продовольственных систем, внедрять цифровые технологии в сельское хозяйство и расширять возможности малого и среднего предпринимательства.