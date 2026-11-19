Что содержится в декларации по итогам саммита АТЭСЛидеры стран объединения приняли еще три документа о взаимодействии в разных сферах
Лидеры экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в том числе президент России Владимир Путин, приняли итоговую декларацию по результатам 33-го саммита. Он прошел 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Документ опубликован на сайте Кремля.
Помимо декларации «Шэньчжэньские ориентиры: построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания», участники саммита приняли рамочную основу сотрудничества АТЭС в сфере цифровизации торговли на 2027–2030 гг., заявление об использовании цифровых и новых технологий для обеспечения занятости и благополучия населения, а также план действий по взаимосвязанности.
Основные положения итоговой декларации
Лидеры подтвердили намерение углублять экономическую интеграцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе путем продвижения инициативы по созданию зоны свободной торговли. Они также выступили за улучшение условий для торговли и инвестиций, развитие электронной коммерции и повышение устойчивости цепочек поставок.
Участники подчеркнули необходимость обеспечения надежных и доступных поставок энергоресурсов, а также своевременного восстановления критически важной инфраструктуры, включая электростанции, электросети, подводные кабели и трубопроводы. При этом каждая экономика будет самостоятельно определять структуру своего энергетического баланса с учетом национальных приоритетов.
Лидеры договорились развивать сотрудничество в области новых технологий, сокращать цифровое неравенство и расширять доступ к цифровой инфраструктуре. Отдельное внимание уделено противодействию утечкам данных, интернет-мошенничеству и использованию ИИ в противоправных целях.
Участники выступили за сохранение открытых торговых коридоров, в том числе для поставок энергоресурсов и товаров первой необходимости. Декларация предусматривает развитие транспортной инфраструктуры, устранение препятствий в цепочках поставок и упрощение таможенных процедур.
Лидеры отметили, что сохраняющиеся глобальные дисбалансы создают риски для экономического роста. В связи с этим они договорились укреплять сотрудничество в области макроэкономической политики, расширять доступ населения к финансовым услугам и повышать финансовую грамотность.
Участники подтвердили необходимость подготовки работников к технологическим изменениям, развития профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации кадров. Также в декларации говорится о защите трудовых прав и совершенствовании систем социальной поддержки.
Страны АТЭС намерены укреплять устойчивость продовольственных систем, внедрять цифровые технологии в сельское хозяйство и расширять возможности малого и среднего предпринимательства.
Лидеры подтвердили намерение противодействовать коррупции, в том числе трансграничной, не допускать предоставления убежища причастным к коррупционным правонарушениям лицам и содействовать возвращению незаконно полученных активов.
В декларации также подчеркивается, что сотрудничество в рамках АТЭС строится на добровольных принципах, не имеющих обязательной юридической силы.
Следующий саммит объединения пройдет во Вьетнаме в 2027 г.