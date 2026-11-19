Си Цзиньпин проводил Путина до машины после трехсторонней встречи
После окончания трехсторонней встречи председатель КНР Си Цзиньпин проводил президента РФ Владимира Путина до автомобиля. Кадры опубликовал Кремль.
Американский лидер Дональд Трамп также покинул площадку. Его кортеж поехал в направлении аэропорта, сообщили в Белом доме.
Трехсторонняя встреча лидеров продолжалась более 1,5 часов. Со стороны России участие в переговорах приняли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев.
Первая трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа прошла на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября. В своей речи на переговорах Путин указал на общие интересы России, КНР и США в борьбе с вызовами современности. Трамп назвал жизненно важным, чтобы США, КНР и Россия сотрудничали в борьбе с угрозой ядерного распространения во всех странах мира. Си напомнил, что 80 лет назад РФ, Китай и США, сражаясь плечом к плечу как несущая опора антифашистского фронта, одержали победу и защитили мирное небо.