Первая трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа прошла на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября. В своей речи на переговорах Путин указал на общие интересы России, КНР и США в борьбе с вызовами современности. Трамп назвал жизненно важным, чтобы США, КНР и Россия сотрудничали в борьбе с угрозой ядерного распространения во всех странах мира. Си напомнил, что 80 лет назад РФ, Китай и США, сражаясь плечом к плечу как несущая опора антифашистского фронта, одержали победу и защитили мирное небо.