Трамп: МУС вышел из-под контроля
Международный уголовный суд (МУС) вышел из-под контроля, заявил президент США Дональд Трамп на трехсторонней встрече с главой российского государства Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.
Американский лидер назвал защиту государственного суверенитета от международных организаций одним из возможных направлений сотрудничества трех стран.
9 октября США ввели санкции против МУСа. Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Вашингтон не позволит суду преследовать американских граждан. Агентство отмечает, что санкции могут потенциально повлиять на компании, предоставляющие услуги суду. При этом заместитель прокурора Международного уголовного суда Назхат Шамим Хан заявила, что санкции не остановят работу суда. МУС назвал это решение беспрецедентным.
В тот же день минфин США дал странам – участницам МУСа 180 дней для прекращения операций с судом и урегулирования спорных вопросов. Вашингтон выдал лицензию, которая разрешает деятельность по поддержанию работы суда, отдельные IT-операции, в том числе облачные и программные услуги, деятельность, связанную с выплатой пенсий и др. Она закончится через шесть месяцев.