В тот же день минфин США дал странам – участницам МУСа 180 дней для прекращения операций с судом и урегулирования спорных вопросов. Вашингтон выдал лицензию, которая разрешает деятельность по поддержанию работы суда, отдельные IT-операции, в том числе облачные и программные услуги, деятельность, связанную с выплатой пенсий и др. Она закончится через шесть месяцев.