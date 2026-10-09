США дали странам МУСа 180 дней на урегулирование вопросов

9 октября агентство Reuters писало, что США ввели санкции против Международного уголовного суда (МУС). Рубио отмечал, что Вашингтон не позволит МУСу преследовать американских граждан. Агентство отмечает, что санкции могут потенциально повлиять на компании, предоставляющие услуги суду. При этом заместитель прокурора Международного уголовного суда Назхат Шамим Хан заявила, что санкции не остановят работу суда.