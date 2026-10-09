США дали странам МУСа 180 дней на урегулирование вопросов
Минфин США дал странам – участницам Международного уголовного суда (МУС) 180 дней для прекращения операций с МУСом и урегулирования спорных вопросов, сообщила газета The Hill.
Вашингтон выдал лицензию, которая разрешает деятельность по поддержанию работы суда, отдельные IT-операции, в том числе облачные и программные услуги, деятельность, связанную с выплатой пенсий и др. Она закончится через шесть месяцев.
«Мы ожидаем, что наши союзники, многие из которых являются членами МУСа и которые полагаются на американских военнослужащих в своей защите, обуздают этот нечестный суд», – заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Рубио добавил, что МУС должен «прекратить свои угрозы», в противном случае Вашингтон намерен добиться закрытия организации.
9 октября агентство Reuters писало, что США ввели санкции против Международного уголовного суда (МУС). Рубио отмечал, что Вашингтон не позволит МУСу преследовать американских граждан. Агентство отмечает, что санкции могут потенциально повлиять на компании, предоставляющие услуги суду. При этом заместитель прокурора Международного уголовного суда Назхат Шамим Хан заявила, что санкции не остановят работу суда.