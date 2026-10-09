США ввели санкции против Международного уголовного суда
Вашингтон вводит санкции против Международного уголовного суда (МУС), пишет Reuters со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио.
«Президент [США Дональд] Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев. <...> Мы запретим любые сделки с этим нелегальным судом, лишим его ресурсов и подорвем его способность функционировать», – говорится в заявлении.
Агентство отмечает, что санкции могут потенциально повлиять на компании, предоставляющие услуги суду. Заместитель прокурора Международного уголовного суда Назхат Шамим Хан осудила санкции. Она заявила, что они не остановят работу трибунала.
До этого США вводили санкции против судей и прокуроров МУС. В 2025 г. палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях против должностных лиц суда. Мера стала ответом на выдачу судом ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
МУС был основан в 2002 г. В его компетенцию входит преследование военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. Римский статут МУС признают 125 стран.