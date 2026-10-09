США ввели санкции против Международного уголовного суда

До этого США вводили санкции против судей и прокуроров МУС. В 2025 г. палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях против должностных лиц суда. Мера стала ответом на выдачу судом ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.