Что такое Международный уголовный суд и какими полномочиями он обладает

Полномочия МУС реализуются только тогда, когда национальные суды не обладают достаточными ресурсами или возможностями для ведения дела. Орган не может инициировать судебный процесс самостоятельно: уголовное преследование начинается только при передаче сведений Советом Безопасности ООН, по решению прокурора МУС или по просьбе государства – участника Римского статута.