Что такое Международный уголовный суд и какими полномочиями он обладает

Что такое Международный уголовный суд и какими полномочиями он обладаетДеятельность трибунала и его роль на мировой арене
6 февраля президент США Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда (МУС). Выдачу ордеров на арест израильских чиновников американская администрация посчитала превышением полномочий органа. На следующий день МУС осудил действия Соединенных Штатов. Подробнее о том, что входит в компетенцию суда, – в материале «Ведомостей».
Чем занимается Международный уголовный суд
Международный уголовный суд – это постоянно действующий международный трибунал. В его компетенцию входит преследование физических лиц, совершивших тяжкие международные преступления: военные преступления, преступления агрессии, преступления против человечности и геноцид. При этом под юрисдикцию МУС не подпадают деяния, совершенные до 1 июля 2002 г.
Международный уголовный суд может приговорить обвиняемого к пожизненному заключению, назначить лишение свободы на срок до 30 лет, штраф или конфискацию преступно нажитого имущества. Тем не менее организация не имеет права выносить смертные приговоры.
Полномочия МУС реализуются только тогда, когда национальные суды не обладают достаточными ресурсами или возможностями для ведения дела. Орган не может инициировать судебный процесс самостоятельно: уголовное преследование начинается только при передаче сведений Советом Безопасности ООН, по решению прокурора МУС или по просьбе государства – участника Римского статута.
Что такое Римский статут
Римский статут – это международный договор, учредивший Международный уголовный суд и ставший его уставом. По состоянию на февраль 2025 г. Римский статут Международного уголовного суда ратифицировали 125 стран. Россия от участия в работе МУС отказалась.
Документ был принят в столице Италии летом 1998 г., но в силу вступил лишь в июле 2002 г. Тогда он получил минимально необходимое количество ратификаций – участниками стали 60 государств.
Впервые идея создания постоянно действующего органа международной уголовной юстиции была озвучена Генассамблеей ООН после Второй мировой войны. К 1953 г. специальный комитет подготовил проект статута, однако его рассмотрение было отложено в связи с отсутствием единого понимания агрессии.
К реальным действиям по вопросу создания международного юридического органа мировое сообщество вернулось лишь в конце XX в. Причиной стали «этнические чистки» на территории бывшей Югославии и геноцид народа тутси в Руанде. Весной 1998 г. Подготовительный комитет для Международного уголовного суда представил окончательный проект Римского статута.
Структура Международного уголовного суда
Руководящим, надзорным и законодательным органом Международного уголовного суда является Ассамблея государств-участников, в которой каждая страна, ратифицировавшая Римский статут, имеет одного представителя. Сессии Ассамблеи проходят один раз в год.
Помимо Ассамблеи государств-участников в состав МУС входят:
Канцелярия Прокурора. Отвечает за проведение расследований и уголовное преследование подозреваемых. Прокурора и его заместителей выбирают участники заседаний Ассамблеи.
Судебный орган. Состоит из 18 человек, избираемых Ассамблеей государств-участников. Судьи распределяются по трем палатам: предварительного производства, судебного производства и апелляции.
Секретариат. Отвечает за несудебные аспекты деятельности организации. Руководителя секретариата избирают судьи.
Президиум. Управляет делами Международного уголовного суда. Председателя и двух вице-председателей Президиума также выбирают судьи.
Чем МУС отличается от Международного суда ООН
Как и Международный суд ООН, Международный уголовный суд базируется в Гааге. Однако эти организации никак не связаны между собой. МУС рассматривает дела отдельных людей, обвиняемых в тяжких международных преступлениях, тогда как основная функция Международного суда Организации Объединенных Наций состоит в разрешении споров между государствами – членами ООН.
Кроме того, Международный уголовный суд обладает юридической независимостью от Организации Объединенных Наций, тогда как Международный суд является органом ООН.
Чем может грозить ордер Международного уголовного суда
Если человек, ордер на арест которого выдал МУС, окажется на территории страны – участницы Римского статута, власти государства будут обязаны передать обвиняемого суду. Особая ситуация, однако, складывается в случае преследования высших должностных лиц: министров иностранных дел, премьер-министров и глав государств. Международное право наделяет их персональным иммунитетом от уголовной юрисдикции в иностранных государствах.
В ноябре 2024 г. МИД Франции заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет арестован по ордеру МУС. Двумя месяцами ранее ратифицировавшая Римский статут Монголия проигнорировала ордер на арест президента РФ Владимира Путина.