BepiColombo стал вторым аппаратом, отправленным к Меркурию. Первым был Mariner 10. Он же оказался первой миссией, которая в ходе одного полета исследовала сразу две планеты – Меркурий и Венеру. Кроме того, это был первый зонд, вернувшийся к своей главной цели, чтобы взглянуть на нее еще раз, и первый, кто использовал гравитационный маневр для изменения траектории.