Космический аппарат BepiColombo начал движение по орбите Меркурия
Европейский космический аппарат BepiColombo вышел на начальную орбиту планеты Меркурий, сообщило Европейское космическое агентство (ESA) в соцсети X.
Аппарат был запущен 20 октября 2018 г. Согласно графику миссии, фаза сближения с планетой продолжалась с 18 августа по 20 ноября, а 21 ноября началась фаза выхода на орбиту, которая продлится до 12 марта 2027 г. Научная фаза миссии должна начаться в апреле следующего года.
BepiColombo – первая европейская миссия к Меркурию, состоящая из двух научных орбитальных аппаратов: Mercury Planetary Orbiter (Европейское космическое агентство) и Mercury Magnetospheric Orbiter (Японское агентство аэрокосмических исследований). Миссия займется изучением всех аспектов Меркурия: от структуры и динамики его магнитосферы и ее взаимодействия с солнечным ветром до свойств его крупного железного ядра и происхождения магнитного поля. Полученные данные расширят представления людей о планете и об общей эволюции Солнечной системы.
BepiColombo стал вторым аппаратом, отправленным к Меркурию. Первым был Mariner 10. Он же оказался первой миссией, которая в ходе одного полета исследовала сразу две планеты – Меркурий и Венеру. Кроме того, это был первый зонд, вернувшийся к своей главной цели, чтобы взглянуть на нее еще раз, и первый, кто использовал гравитационный маневр для изменения траектории.
В 1974–1975 гг. NASA Mariner 10 трижды пролетел мимо Меркурия. Затем Messenger стал первым аппаратом, вышедшим на орбиту планеты – 18 марта 2011 г. Он проводил наблюдения до 30 апреля 2015 г., когда завершил миссию падением на Меркурий.