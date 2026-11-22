Во Франции кандидатам в президенты разрешат посещать секретные ядерные объекты
Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен намерена организовать для кандидатов в президенты страны посещение секретного объекта системы ядерного сдерживания, чтобы подготовить их к принятию функций главнокомандующего. Об этом сообщила газета Le Parisien.
По данным издания, с января 2027 г. кандидаты смогут по желанию посетить военные объекты, имеющие гриф секретности. Среди возможных мест – база атомных подводных лодок Иль-Лонг в Бретани и командный центр стратегических военно-воздушных сил в Таверни.
Перед посещением кандидатам потребуется пройти специальный инструктаж у генерала Генерального штаба вооруженных сил Франции. После этого они смогут свободно общаться с военнослужащими, однако разглашать информацию о визите на секретный объект будет запрещено.
Кроме того, в ближайшие дни Вотрен направит кандидатам информационные материалы по вопросам обороны. В досье войдут национальный стратегический обзор, выступления президента Эммануэля Макрона о ядерном сдерживании, закон о военном планировании и другие документы.
Кандидатам также разрешат посещать военные объекты, не связанные с ядерным сдерживанием. О таких визитах можно будет сообщать журналистам и в социальных сетях, но при соблюдении ряда ограничений: запрещено делать публичные заявления на территории военных объектов, раскрывать личности военнослужащих и публиковать секретные сведения.
Президентские выборы во Франции пройдут в два тура – 18 апреля и 2 мая 2027 г. О намерении участвовать в выборах уже заявили лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, основатель левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, бывшие премьер-министры Эдуар Филипп и Габриэль Атталь, лидер партии «Республиканцы» Брюно Ретайо и депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн, представляющий социал-демократические силы. Действующий президент Макрон не сможет баллотироваться на третий срок подряд в соответствии с конституцией страны. Окончательный список участников выборов будет утвержден после проверки подписей в поддержку кандидатов.