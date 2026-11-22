Президентские выборы во Франции пройдут в два тура – 18 апреля и 2 мая 2027 г. О намерении участвовать в выборах уже заявили лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, основатель левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, бывшие премьер-министры Эдуар Филипп и Габриэль Атталь, лидер партии «Республиканцы» Брюно Ретайо и депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн, представляющий социал-демократические силы. Действующий президент Макрон не сможет баллотироваться на третий срок подряд в соответствии с конституцией страны. Окончательный список участников выборов будет утвержден после проверки подписей в поддержку кандидатов.