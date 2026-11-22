В Чехии назвали неприемлемым новый проект бюджета ЕС
Проект бюджета ЕС абсолютно неприемлем для Чехии. С такой позицией выступил премьер-министр страны Андрей Бабиш в своем видеообращении, опубликованном в X.
«Это для нас абсолютно неприемлемо. Сейчас в рамках проекта председательствующей Ирландии нам хотят сократить [поступления из бюджета ЕС] на 7,5 млрд крон [около 300 млн евро]», – сказал премьер.
Бабиш также выступил с критикой расходов на Европарламент и планов финансирования Украины. По его мнению, поддержка Украины должна осуществляться вне бюджета ЕС.
Чешский премьер Бабиш, который является лидером консервативного политического объединения ANO 2011, неоднократно выступал с критикой финансовой поддержки Киева. В июле он отметил, что на саммите НАТО в Анкаре было решено: каждая страна сама решает, оказывать ли помощь Украине. Чехия сконцентрировалась на повышении оборонных расходов до 2% ВВП, чего планирует достичь в 2027 г.
Президент Чехии Петр Павел обращал внимание, что число стран, участвующих в инициированной страной программе закупки боеприпасов для Украины, сократилось вдвое после возвращения премьера Бабиша к власти в декабре 2025 г.