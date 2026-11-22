Чешский премьер Бабиш, который является лидером консервативного политического объединения ANO 2011, неоднократно выступал с критикой финансовой поддержки Киева. В июле он отметил, что на саммите НАТО в Анкаре было решено: каждая страна сама решает, оказывать ли помощь Украине. Чехия сконцентрировалась на повышении оборонных расходов до 2% ВВП, чего планирует достичь в 2027 г.