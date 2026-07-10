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Бабиш: Чехия не станет финансировать Украину

Ведомости

Прага не станет направлять деньги Киеву. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью Idnes.

«В силе [остается] то, что Украине [мы] денег не дадим. Мы продолжаем [ее поддерживать с помощью] снарядной инициативы, но из чешского бюджета никаких денег не дадим», – сказал он (цитата по ТАСС).

Бабиш напомнил, что на саммите НАТО в Анкаре было решено: каждая страна сама решает, оказывать ли помощь Украине. Чехия сконцентрировалась на повышении оборонных расходов до 2% ВВП, чего планирует достичь в 2027 г. Ранее чешские власти уже отказались от финансового участия в снарядной инициативе, но продолжают координировать закупки боеприпасов.

В мае президент Чехии Петр Павел сообщил Financial Times, что число стран, участвующих в инициированной страной программе закупки боеприпасов для Украины, сократилось вдвое после возвращения премьер-министра страны Андрея Бабиша к власти в декабре 2025 г. Павел говорил, что инициативу финансируют лишь девять стран, а в прошлом году число достигало 18.

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