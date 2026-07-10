Бабиш: Чехия не станет финансировать Украину

Бабиш напомнил, что на саммите НАТО в Анкаре было решено: каждая страна сама решает, оказывать ли помощь Украине. Чехия сконцентрировалась на повышении оборонных расходов до 2% ВВП, чего планирует достичь в 2027 г. Ранее чешские власти уже отказались от финансового участия в снарядной инициативе, но продолжают координировать закупки боеприпасов.