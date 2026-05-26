Число участников чешской инициативы по боеприпасам для Киева сократилось вдвое

Инициатива по закупке боеприпасов для Украины была запущена в феврале 2024 г. правительством Петра Фиала при поддержке президента Петра Павела . Впервые проект публично представили на Мюнхенской конференции по безопасности.

Прага выступила координатором закупок артиллерийских снарядов в странах вне НАТО для последующей передачи Украине. К инициативе на разных этапах присоединились 18 государств, включая Германию, Нидерланды, Данию, Канаду, Швецию, Норвегию и другие страны Европы.



С 2024 г. через механизм инициативы Украине было поставлено более 4 млн артиллерийских снарядов. По словам Павела, программа обеспечивала до половины всех поставок крупнокалиберных боеприпасов для ВСУ.