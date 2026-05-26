Число участников чешской инициативы по боеприпасам для Киева сократилось вдвое
Число стран, участвующих в инициированной Чехией программе закупки боеприпасов для Украины, сократилось вдвое после возвращения премьер-министра страны Андрея Бабиша к власти в декабре. Об этом сообщил в интервью Financial Times президент Чехии Петр Павел.
По его словам, сейчас инициативу финансируют только девять стран, тогда как в прошлом году число достигало 18. Павел отметил, что проект по-прежнему продолжает работу, но сокращение числа участников вызывает вопросы о дальнейшем финансировании программы. По его словам, программа обеспечивала до 50% поставок крупнокалиберных боеприпасов Украине, поэтому заменить ее «будет непросто».
Администрация президента Чехии отказалась раскрывать, какие именно страны прекратили участие в проекте. При этом один из западных военных чиновников сообщил FT, что Германия и некоторые страны Северной Европы продолжают финансировать инициативу.
Что такое чешская инициатива
Прага выступила координатором закупок артиллерийских снарядов в странах вне НАТО для последующей передачи Украине. К инициативе на разных этапах присоединились 18 государств, включая Германию, Нидерланды, Данию, Канаду, Швецию, Норвегию и другие страны Европы.
С 2024 г. через механизм инициативы Украине было поставлено более 4 млн артиллерийских снарядов. По словам Павела, программа обеспечивала до половины всех поставок крупнокалиберных боеприпасов для ВСУ.
Сам Бабиш заявил изданию, что его правительство считает приоритетом поддержку граждан Чехии на фоне роста цен на электроэнергию после конфликта вокруг Ирана, а не финансирование поставок вооружений Украине. «У нас нет денег, поэтому мы получаем средства от других стран, а затем поставляем [боеприпасы]», – сказал премьер-министр Чехии.
В декабре 2025 г. Бабиш заявлял, что финансовая помощь Украине должна предоставляться иными способами, а не за счет использования замороженных российских активов. Выступая на заседании парламентского комитета по европейским делам, глава чешского правительства подчеркнул, что Прага не ставит под сомнение необходимость поддержки Украины со стороны Евросоюза. Вместе с тем он отметил, что финансирование должно осуществляться по прежним механизмам, а Чехия не намерена предоставлять какие-либо чрезвычайные гарантии.