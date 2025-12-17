Чешский премьер выступил против помощи Украине за счет замороженных активов РФ

15 декабря спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Москва сможет оспорить бессрочную заморозку своих активов в суде и вернуть их обратно. Он выразил уверенность в том, что счета Украины будут оплачивать гаранты Евросоюза (ЕС). Объединение стран, а также евро и депозитарий Euroclear, где хранятся российские активы, пострадают, заключил Дмитриев. В тот же день Арбитражный суд Москвы сообщил, что в исковом заявлении Банка России к Euroclear указаны претензии на 18,1 трлн руб.