Чешский премьер выступил против помощи Украине за счет замороженных активов РФ
Финансовая помощь Украине должна предоставляться иными способами, а не за счет использования замороженных российских активов. Об этом заявил чешский премьер Андрей Бабиш.
Ранее, выступая на заседании парламентского комитета по европейским делам, глава чешского правительства подчеркнул, что Прага не ставит под сомнение необходимость поддержки Украины со стороны Евросоюза. Вместе с тем он отметил, что финансирование должно осуществляться по прежним механизмам, а Чехия не намерена предоставлять какие-либо чрезвычайные гарантии.
Бабиш также указал, что не считает своей задачей убеждать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить позицию по данному вопросу. «У Венгрии есть своя позиция, у нас – своя. Для нас важно, какую позицию займет премьер Бельгии, с которым я уже встречался. Мы считаем, что деньги должны быть найдены другим путем», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
17 декабря премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия (ЕК) сняла с повестки дня саммита Евросоюза (ЕС) вопрос о конфискации российских активов.
15 декабря спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Москва сможет оспорить бессрочную заморозку своих активов в суде и вернуть их обратно. Он выразил уверенность в том, что счета Украины будут оплачивать гаранты Евросоюза (ЕС). Объединение стран, а также евро и депозитарий Euroclear, где хранятся российские активы, пострадают, заключил Дмитриев. В тот же день Арбитражный суд Москвы сообщил, что в исковом заявлении Банка России к Euroclear указаны претензии на 18,1 трлн руб.