Российский союз туриндустрии сообщил, что информации о пострадавших туристах от крупных туроператоров не поступало. По информации местных властей, пожар в районе Нунгви затронул шесть отелей, четыре ресторана и около 40 магазинов. Были эвакуированы 183 туриста, их поселили в других отелях. Некоторые работники получили легкие травмы во время эвакуации. Пострадавших среди туристов нет.