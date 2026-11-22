На Занзибаре при пожаре сгорели шесть туристических отелей
На побережье Нунгви в Северном Унгуджа на Занзибаре произошел крупный пожар, в результате которого полностью сгорели шесть туристических отелей, сообщает The Tanzania Times. Помимо гостиниц огонь уничтожил ряд сувенирных магазинов и несколько закусочных в районе Касказини «А». Местные власти сообщили об отсутствии погибших и пострадавших.
Как подтвердил комиссар Ризики Дэниел, возгорание началось во второй половине дня 21 ноября и продолжалось ночью. Среди пострадавших объектов – отели Nungwi Inn, Baobab Sandies Beach и Makofi Zanziba.
По свидетельствам очевидцев, некоторые туристы и постояльцы в панике покидали отели, а часть из них выбегала на улицу без одежды. Точный ущерб, нанесенный пожарами, местные власти еще не оценили.
Пожарно-спасательная служба островов прибыла на место и приступила к тушению. По словам очевидцев, именно усилия местных жителей в итоге позволили справиться с огнем.
Российский союз туриндустрии сообщил, что информации о пострадавших туристах от крупных туроператоров не поступало. По информации местных властей, пожар в районе Нунгви затронул шесть отелей, четыре ресторана и около 40 магазинов. Были эвакуированы 183 туриста, их поселили в других отелях. Некоторые работники получили легкие травмы во время эвакуации. Пострадавших среди туристов нет.
По предварительной версии властей, возгорание могло начаться в печи для выпечки хлеба.
Комиссия по туризму Занзибара после инцидента призвала владельцев отелей, управляющих и операторов в Нунгви принять дополнительные меры безопасности для защиты имущества, персонала и гостей. Отмечается, что пожары в туристических отелях этого района происходили и ранее.