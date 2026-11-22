Российские конькобежцы выиграли командную гонку на этапе Кубка мира
Мужская сборная России по конькобежному спорту одержала победу в командной гонке на втором этапе Кубка мира, который проходит в японском Обихиро.
В составе российской команды выступили Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин и Даниил Найденышев. Спортсмены преодолели дистанцию за 3 минуты 38,60 секунды.
Второе место заняла сборная Италии, уступившая россиянам 1,03 секунды. Тройку призеров замкнула команда Польши с отставанием 4,09 секунды.
30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам сезона-2026/27. Решение распространилось на конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек, включая командные дисциплины. При этом спортсмены могут выступать только без национальных флагов и гимнов, а их кандидатуры проходят индивидуальную проверку.