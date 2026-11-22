30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам сезона-2026/27. Решение распространилось на конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек, включая командные дисциплины. При этом спортсмены могут выступать только без национальных флагов и гимнов, а их кандидатуры проходят индивидуальную проверку.