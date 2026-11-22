В Южной Корее министр образования уволился из-за скандала с экзаменами
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен принял отставку министра образования Чхве Ге Джин на фоне скандала из-за новых правил на вступительных экзаменах. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента. Новые правила, призванные не допустить использования искусственного интеллекта на общенациональном вступительном экзамене в вузы (CSAT) объявили в последний момент, это вызвало неразбериху среди экзаменуемых и учителей.
Как пишет издание, новые меры принимались вплоть до кануна экзамена, который прошел 19 ноября. Среди них – разрешение проносить в аудитории только карандаши и заклеивание пуговиц на одежде стикерами для блокировки миниатюрных камер. Кроме того, во время экзамена власти разослали три экстренных оповещения на мобильные телефоны по всей стране, чтобы выявить тех, кто не сдал свои устройства.
В своем заявлении Чхве признал, что не может избежать критики за отсутствие заблаговременной подготовки. Президент принял прошение примерно через час после объявления об отставке. По данным министерства образования, в ходе экзамена было выявлено 111 подозрительных случаев использования электронных устройств. Меры вызвали критику со стороны экзаменуемых и учителей, которые жаловались, что изменения в последний момент усилили тревогу вокруг экзамена с высокими ставками.
Отдельно Чхве подвергся критике за высказывание в парламенте перед экзаменом. На вопрос депутата, уверен ли он на 100%, что использование ИИ удастся выявить, 72-летний министр ответил: «Не думаю, что смог бы – из-за своего возраста».
Резкие изменения правил произошли на фоне растущих опасений по поводу применения ИИ на экзаменах. В этом году человек, показавший лучший результат на экзамене на сертифицированного налогового бухгалтера, признался в использовании миниатюрной камеры, смартфона и генеративного ИИ. Еще одного мужчину, получившего максимальный балл на вступительном экзамене в юридические школы (LEET), подозревали в нарушениях. 19 ноября его нашли без сознания в мотеле в восточном Сеуле, позже он скончался. Это произошло на следующий день после того, как он не явился на прямой эфир, в котором обещал доказать свои академические способности. Полиция не нашла признаков насильственной смерти по результатам вскрытия.