Резкие изменения правил произошли на фоне растущих опасений по поводу применения ИИ на экзаменах. В этом году человек, показавший лучший результат на экзамене на сертифицированного налогового бухгалтера, признался в использовании миниатюрной камеры, смартфона и генеративного ИИ. Еще одного мужчину, получившего максимальный балл на вступительном экзамене в юридические школы (LEET), подозревали в нарушениях. 19 ноября его нашли без сознания в мотеле в восточном Сеуле, позже он скончался. Это произошло на следующий день после того, как он не явился на прямой эфир, в котором обещал доказать свои академические способности. Полиция не нашла признаков насильственной смерти по результатам вскрытия.