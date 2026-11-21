В акциях протеста, которые прошли во Франции 14 ноября, приняли участие 106 000 человек, в Париже насчитывалось 24 000 человек. По данным альянса молодежных союзов, в манифестации участвовали 200 000 человек, из них 100 000 принимали участие в акциях протеста в Париже.