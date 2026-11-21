В акциях протеста во Франции приняли участие 82 500 человек
Во Франции в акциях протеста против роста цен приняли участие 82 500 человек. Об этом сообщил телеканал France 24 со ссылкой на данные МВД республики. На улицы Парижа вышли 21 500 человек.
При этом профсоюз CGT сообщил о 150 000 протестующих по стране и о 45 000 в столице.
По данным BFMTV, в Париже демонстрация началась с площади Республики. Однако после того, как протестующие достигли площади Нации, правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся.
В акциях протеста, которые прошли во Франции 14 ноября, приняли участие 106 000 человек, в Париже насчитывалось 24 000 человек. По данным альянса молодежных союзов, в манифестации участвовали 200 000 человек, из них 100 000 принимали участие в акциях протеста в Париже.
18 ноября на демонстрацию перед зданием министерства внутренних дел страны в Париже вышли десятки полицейских. Сотрудники правоохранительных органов требовали повышения заработной платы и пересмотра размера премий. Профсоюз потребовал повышения надбавки сотрудникам на 35% из-за актов насилия, которым подверглись полицейские во время протестов, а также из-за выборов в профсоюз, которые планируется провести в декабре.