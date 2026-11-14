Во Франции в акциях протеста приняли участие 106 000 человек
Во Франции в акциях протеста, прошедших 14 ноября, приняли участие 106 000 человек, в Париже насчитывалось 24 000 человек. Об этом сообщил телеканал BMF со ссылкой на МВД республики.
По данным альянса молодежных союзов, в манифестации участвовали 200 000 человек, из них 100 000 принимали участие в акциях протеста в Париже.
Количество демонстрантов, по данным МВД, сократилось: на прошлой неделе в митингах участвовали 146 000 человек, из них 46 000 человек – в Париже. По состоянию на 17:00 (19:00 по мск) был арестован 121 человек по всей стране. В Париже задержали 22 человек. Из них трое – несовершеннолетние. Парижан задерживали в основном за ношение холодного оружия.
Массовые протесты против роста цен во Франции проходят с конца сентября. 14 ноября министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что в республике планируется провести от 50 до 60 протестных шествий. Он выразил обеспокоенность тем, что к акциям могут не присоединиться профсоюзы, которые обладают большим опытом и организационными возможностями для проведения массовых демонстраций, поскольку большинство мероприятий намерены организовать учащиеся.
6 ноября Нуньес сообщал, что к обеспечению безопасности во время акций протестов 7 ноября будут привлечены около 70 000 французских полицейских и жандармов. По его словам, ожидается еще несколько незапланированных акций протеста.