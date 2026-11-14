Во Франции в акциях протеста приняли участие 106 000 человек

Количество демонстрантов, по данным МВД, сократилось: на прошлой неделе в митингах участвовали 146 000 человек, из них 46 000 человек – в Париже. По состоянию на 17:00 (19:00 по мск) был арестован 121 человек по всей стране. В Париже задержали 22 человек. Из них трое – несовершеннолетние. Парижан задерживали в основном за ношение холодного оружия.