Создатель «Секретных материалов» заявил о желании продолжить работу над проектом

23 сентября «Ведомости» писали, что Disney+ выпустит новый анимационный сериал «Черный плащ» спустя 35 лет после премьеры оригинального проекта. По сюжету Черный плащ последние 35 лет был заперт в альтернативном мире, где никто не знает о его супергеройских подвигах. Вернуться к борьбе с преступностью ему поможет подросток Дакки. Герои столкнутся с Негадаком (Антиплащ) и Мегавольтом, а также воссоединятся с Лаунчпадом (Зигзаг МакКряк), Госалин (Гусена Лапчатая) и Морганой.