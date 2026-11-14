Создатель «Секретных материалов» заявил о желании продолжить работу над проектом
Создатель франшизы «Секретные материалы» Крис Картер заявил о желании продолжить работу над проектом с участием актеров Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон. Об этом он сообщил в интервью Page Six.
«Я бы с удовольствием воспользовался такой возможностью. Думаю, нам нужно подождать, пока сериал Куглера найдет свою аудиторию, а затем уже решать, как мы могли бы это сделать с учетом всех неопределенностей», – сказал он.
Картер добавил, что в последних перезапусках приложил усилия для создания четырех эпизодов, которые могли бы стать основой для будущей истории как фильма, так и сериала.
23 сентября «Ведомости» писали, что Disney+ выпустит новый анимационный сериал «Черный плащ» спустя 35 лет после премьеры оригинального проекта. По сюжету Черный плащ последние 35 лет был заперт в альтернативном мире, где никто не знает о его супергеройских подвигах. Вернуться к борьбе с преступностью ему поможет подросток Дакки. Герои столкнутся с Негадаком (Антиплащ) и Мегавольтом, а также воссоединятся с Лаунчпадом (Зигзаг МакКряк), Госалин (Гусена Лапчатая) и Морганой.