«Черный плащ» вернется в новом мультсериале Disney+

По сюжету Черный плащ последние 35 лет был заперт в альтернативном мире, где никто не знает о его супергеройских подвигах. Вернуться к борьбе с преступностью ему поможет подросток Дакки. Герои столкнутся с Негадаком (Антиплащ) и Мегавольтом, а также воссоединятся с Лаунчпадом (Зигзаг МакКряк), Госалин (Гусёна Лапчатая) и Морганой.