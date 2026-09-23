«Черный плащ» вернется в новом мультсериале Disney+
Disney+ выпустит новый анимационный сериал «Черный плащ» спустя 35 лет после премьеры оригинального проекта. Главного героя Дрейка Малларда (в российском переводе 1990-х гг. – Кряк Лапчатый) озвучит Марк Хэмилл, также к актерскому составу присоединились Сет Роген, Лиззи Каплан и Лилимар, сообщила Disney.
По сюжету Черный плащ последние 35 лет был заперт в альтернативном мире, где никто не знает о его супергеройских подвигах. Вернуться к борьбе с преступностью ему поможет подросток Дакки. Герои столкнутся с Негадаком (Антиплащ) и Мегавольтом, а также воссоединятся с Лаунчпадом (Зигзаг МакКряк), Госалин (Гусёна Лапчатая) и Морганой.
Шоураннерами и исполнительными продюсерами стали Шон Третта и Борха Пенья Горостеги. Среди продюсеров проекта – Сет Роген и Эван Голдберг. Роген также озвучит Лаунчпада, Каплан – Госалин Маллард, а Лилимар – нового персонажа Дакки.
Оригинальный «Черный плащ» производства Disney Television Animation насчитывал 91 эпизод и впервые вышел в 1991 г. Его показ на ABC завершился в 1993 г., а в синдикации – в 1995 г. Позднее Черный плащ появился в перезапуске «Утиных историй». Оригинальный мультсериал сейчас доступен на Disney+.
10 февраля 2023 г. стало известно, что Disney решила не заключать новые лицензионные контракты с российскими онлайн-кинотеатрами после истечения действующих соглашений. Из-за этого фильмы и сериалы компании начали постепенно исчезать из библиотек российских видеосервисов. Решение последовало за приостановкой Disney деятельности в России в марте 2022 г., включая прокат новых фильмов.
20 марта 2026 г. «Ведомости» проследили историю персонажей Disney, в том числе Дональда Дака и связанных с ним героев. За десятилетия персонажи компании неоднократно получали новые экранные версии. Черный плащ также возвращался на экран после завершения оригинального сериала – персонажа включили в перезапуск «Утиных историй», выходивший в 2017–2021 гг.