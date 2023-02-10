В марте 2023 года с российских видеосервисов исчезнут фильмы и сериалы Disney

В марте 2023 года с российских видеосервисов исчезнут фильмы и сериалы DisneyНовые лицензионные контракты в России американская компания заключать не планирует
В марте 2023 г. у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney, рассказали четыре топ-менеджера видеосервисов и подтвердил собеседник «Ведомостей», знакомый с условиями сделок. Сейчас контент Disney присутствует в библиотеках таких крупных онлайн-кинотеатров, как «Кинопоиск», «Иви», Okko, убедился корреспондент «Ведомостей». По истечении срока действия контрактов контент Disney планируется убрать с платформ, уточнили собеседники «Ведомостей» в видеосервисах.
В «Кинопоиске», «Иви», Okko отказались от комментариев. Так же поступили и в российском офисе Disney.
По итогам января – июня 2022 г. «Кинопоиск» с долей рынка 24% занимал первую строчку среди всех российских видеосервисов, «Иви» (22%) – вторую, Okko (14%) – третью, следует из данных «ТМТ консалтинга». Совокупная выручка онлайн-кинотеатров за указанный период, по данным этой исследовательской компании, составила 25,6 млрд руб., а с учетом выручки и операторских видеосервисов – 32,6 млрд руб.
В марте 2022 г. из-за СВО на Украине Disney, как и другие голливудские мейджоры Sony Pictures, UPI, Paramount, прекратила выпуск в российском прокате своих киноновинок. Но контент Disney остался на российских видеосервисах, продолжал работу и телеканал Disney, запущенный в России в 2010 г. Тогда три топ-менеджера онлайн-кинотеатров поясняли «Ведомостям», что по договоренности со студией фильмы и сериалы Disney остаются на платформах до истечения срока действия лицензионных контрактов. В декабре 2022 г. медиахолдинг Ивана Таврина «Медиа1» (был партнером Disney по телевизионному вещанию в России) сообщил о запуске нового телеканала «Солнце» вместо канала Disney.
Disney еще в 2022 г. уведомил российские видеосервисы о том, что продлевать или заключать новые контракты по истечении срока действия старых не планирует, говорят два топ-менеджера видеосервисов. Контент этого мейджора, по их словам, аккумулирует существенную долю как по часам просмотров пользователей, так и по привлечению новых подписчиков. Наиболее популярен, как отмечают собеседники «Ведомостей» в видеосервисах, преимущественно детско-семейный контент. Это, в частности, кинокартины и анимационные ленты «Король лев», «Зверополис», «Холодное сердце», «Энканто», «Круэлла», «Душа», «Райя и последний дракон», а также рассчитанная на семейную аудиторию популярная комедийная кинофраншиза «Один дома».
Исключение Disnеy из библиотек российских видеосервисов может негативно сказаться на лояльности аудитории и, как результат, привести к снижению на 2-3% выручки тех онлайн-кинотеатров, у которых в библиотеке сегодня присутствует контент мейджора, оценивает управляющий партнер исследовательской компании «ТМТ консалтинг» Елена Крылова.
«Детский контент составляет у различных онлайн-кинотеатров до 20%, доля в просмотрах детских фильмов и анимации также находится примерно на этом уровне. Продукция Disney – «Зверополис», «Энканто», «Король лев» и т. д. – всегда пользовалась большим спросом для детского и семейного просмотра», – поясняет Крылова.
Проекты Disney имеют широкую аудиторию, и уход этого контента, конечно, будет трудно восполнить, особенно в сегменте детского смотрения, соглашается с Крыловой руководитель исследований Института кино НИУ ВШЭ Олег Иванов.