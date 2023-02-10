В марте 2023 года с российских видеосервисов исчезнут фильмы и сериалы Disney

В марте 2022 г. из-за СВО на Украине Disney, как и другие голливудские мейджоры Sony Pictures, UPI, Paramount, прекратила выпуск в российском прокате своих киноновинок. Но контент Disney остался на российских видеосервисах, продолжал работу и телеканал Disney, запущенный в России в 2010 г. Тогда три топ-менеджера онлайн-кинотеатров поясняли «Ведомостям», что по договоренности со студией фильмы и сериалы Disney остаются на платформах до истечения срока действия лицензионных контрактов. В декабре 2022 г. медиахолдинг Ивана Таврина «Медиа1» (был партнером Disney по телевизионному вещанию в России) сообщил о запуске нового телеканала «Солнце» вместо канала Disney.