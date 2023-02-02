Крупнейший кинопрокатчик России дал прогноз о сроках восстановления кинорынка

Крупнейший кинопрокатчик России дал прогноз о сроках восстановления кинорынкаДля возвращения кинопроката к уровню 2019 года потребуется два-три года
У отечественного кинорынка есть потенциал по итогам 2023 г. выйти на уровень 2021 г., когда в России еще прокатывались голливудские фильмы, заявил в интервью «Ведомостям» Вадим Верещагин, гендиректор крупнейшего в России кинопрокатчика «Централ Партнершип» (ЦПШ, входит в холдинг «Газпром—Медиа»). Для возвращения кинопроката к уровню 2019 г., по его словам, потребуется два три-года.
С марта 2022 г. голливудские мейджоры, фильмы которых аккумулировали львиную долю российского бокс-офиса, перестали выпускать в России свои киноновинки. В итоге в 2022 г.кассовые сборы упали по сравнению с допандемийным 2019 г. на 57,2% и составили 23,7 млрд руб., по количеству проданных билетов снижение составило 62%. В сравнении с 2021 г. падение не такое существенное – на 41,9% в сборах, 42,9% в проданных билетах.
Сборы «Чебурашки» и январские показатели кинопроката демонстрируют это наглядно, пояснил Верещагин. Семейная комедия про героя советской мультклассики вышла в широкий прокат 1 января 2023 г. и за первые 15 дней показа стала самым кассовым фильмом за всю постсоветскую историю, опередив предыдущего лидера – «Аватар» Джеймса Кэмерона (вышел в 2009 г., сборы – 3,5 млрд руб.). По данным ЕАИС государственного Фонда кино на 20.30 мск 2 февраля, «Чебурашка» заработал в прокате 5,86 млрд руб.
«Мы точно знаем, что замещать (Голливуд – «Ведомости) нам есть чем. В нашей стране сейчас огромное количество собственных фильмов, готовящихся к выходу, запущенных в производство, которые в состоянии это сделать», – заявил Верещагин.
В частности, «Централ Партнершип» планирует в 2023 г., по словам Верещагина, выпустить более десяти «заметных» отечественных кинолент, сборы каждой из которых прокатчик оценивает в 500 млн руб. и более. Среди них самый ожидаемый релиз года «Вызов», съемки которого проходили на МКС. Он выйдет в прокат в апреле.
Также в пакете ЦПШ героическая драма «На солнце вдоль рядов кукурузы», в основе сюжета которой история Дамира Юсупова, пилота, сумевшего в аварийной ситуации посадить самолет на кукурузное поле, драма «Дыхание», «Повелитель ветра» о всемирно известном путешественнике Федоре Конюхове, «Сто лет тому вперед», в основе сюжета которого одноименное произведение Кира Булычева и др. В 2023 г. ЦПШ выпустит также продолжения популярных фильмов – «Холоп-2» и «Непосредственно Каха: Новый фильм».
«Голливуд своим уходом подарил нам просто сумасшедший шанс – стать принципиально другой индустрией, которая не будет сильно зависеть от иностранного контента. Кроме того, нам больше не надо биться с главным конкурентом, выискивать дату, на которой выпустить фильм, чтобы его не каннибализировал голливудский блокбастер», – отметил Верещагин.
В ближайшие пару лет о восстановлении российского кинопроката к уровню 2019 г. действительно говорить не приходится, считает гендиректор киносети «Премьер-зал» Владимир Петелин. Крупные релизы, если судить по объявленным на текущий момент премьерам на 2023 г., есть, но пока их мало: «Если человек будет кушать только один раз в год, то как он будет себя чувствовать все остальное время?»
Кейс с «Чебурашкой» выдающийся, но говорить о восстановлении рынка кинопроката пока рано, говорит Антон Сиренко, гендиректор компании «Контент-клуб» (бывшая«Сони пикчерс продакшнс энд релизинг»): «Если больной влюбился, это не значит, что он выздоровел».
Темпы и сроки восстановления кинорынка, по словам Сиренко, будут зависеть исключительно от количества релизов. Так, для нормального бизнес-функционирования индустрии нужно минимум два «миллиардника» в месяц или близких к этому показателю фильмов, пояснил он.
«На большую часть 2023 г., судя по заявленным премьерам, пока значительного количества таких релизов нет. Предпосылки для восстановления кинопроката начнут появляться уже в конце 2023 г. – начале 2024 г., когда крупные релизы будут появляться не как вспышки, а системно», – резюмировал гендиректор «Контент-клуб».
Привлечь аудиторию в кинотеатры могут фильмы-события, такие, как «Чебурашка», но полностью заместить Голливуд они вряд ли смогут, предполагает руководитель исследований Института кино НИУ ВШЭ Олег Иванов: «Во-первых, они не могут появляться каждый месяц, от силы два-три в год. Во-вторых, аудитория фильмов Marvel вряд ли сейчас вернется в кинотеатры, поскольку для них нет предложения под их запрос».