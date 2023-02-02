Крупнейший кинопрокатчик России дал прогноз о сроках восстановления кинорынка

В ближайшие пару лет о восстановлении российского кинопроката к уровню 2019 г. действительно говорить не приходится, считает гендиректор киносети «Премьер-зал» Владимир Петелин. Крупные релизы, если судить по объявленным на текущий момент премьерам на 2023 г., есть, но пока их мало: «Если человек будет кушать только один раз в год, то как он будет себя чувствовать все остальное время?»