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Вадим Верещагин: «Голливуд подарил нам просто сумасшедший шанс»

Гендиректор «Централ партнершип» о рекордах «Чебурашки», настоящем и будущем отечественной киноиндустрии
Мария Истомина
Гендиректор «Централ партнершип» Вадим Верещагин / Евгений Разумный / Ведомости

С марта 2022 г. голливудские мейджоры, фильмы которых аккумулировали львиную долю российского бокс-офиса, перестали выпускать в нашей стране свои киноновинки. Как результат – по итогам 2022 г. кассовые сборы в России упали по сравнению с допандемийным 2019 годом на 57,2% и составили 23,7 млрд руб., по количеству проданных билетов снижение составило 62%. В сравнении с 2021 г. падение не такое существенное – на 41,9% в сборах и на 42,9% в проданных билетах.

Для восстановления российского кинопроката к уровню 2019 г. потребуется два-три года, считает Вадим Верещагин, гендиректор крупнейшего в России кинопрокатчика – компании «Централ партнершип» (ЦПШ; входит в холдинг «Газпром-медиа»), которая является дистрибутором «Чебурашки». В интервью «Ведомостям» топ-менеджер ЦПШ рассказал, какие факторы будут способствовать восстановлению рынка кинопроката в России, почему уход Голливуда – это шанс для отечественной киноиндустрии и какие ожидаемые крупные кинорелизы российских продюсеров покажут в кинотеатрах в ближайшие месяцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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