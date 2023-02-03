Вадим Верещагин: «Голливуд подарил нам просто сумасшедший шанс»Гендиректор «Централ партнершип» о рекордах «Чебурашки», настоящем и будущем отечественной киноиндустрии
С марта 2022 г. голливудские мейджоры, фильмы которых аккумулировали львиную долю российского бокс-офиса, перестали выпускать в нашей стране свои киноновинки. Как результат – по итогам 2022 г. кассовые сборы в России упали по сравнению с допандемийным 2019 годом на 57,2% и составили 23,7 млрд руб., по количеству проданных билетов снижение составило 62%. В сравнении с 2021 г. падение не такое существенное – на 41,9% в сборах и на 42,9% в проданных билетах.
Для восстановления российского кинопроката к уровню 2019 г. потребуется два-три года, считает Вадим Верещагин, гендиректор крупнейшего в России кинопрокатчика – компании «Централ партнершип» (ЦПШ; входит в холдинг «Газпром-медиа»), которая является дистрибутором «Чебурашки». В интервью «Ведомостям» топ-менеджер ЦПШ рассказал, какие факторы будут способствовать восстановлению рынка кинопроката в России, почему уход Голливуда – это шанс для отечественной киноиндустрии и какие ожидаемые крупные кинорелизы российских продюсеров покажут в кинотеатрах в ближайшие месяцы.