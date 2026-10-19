В ФНПР поддержали проведение эксперимента по оргнабору иностранцев

В ФНПР поддержали проведение эксперимента по оргнабору иностранцевУ работодателя не должно быть выгоды от использования иностранной рабочей силы, говорит Черногаев
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) положительно относится к эксперименту по организованному набору иностранных граждан, поскольку он подразумевает работу «вбелую». Об этом в интервью «Ведомостям» заявил председатель общественной организации Сергей Черногаев.
«Иностранная рабочая сила не должна приводить к демпингу заработных плат россиян. У работодателя не должно быть выгоды от использования иностранной рабочей силы с точки зрения экономики оплаты труда», – вместе с этим отметил он. В противном случае на рынке будет искусственное вытеснение россиян, сказал Черногаев.
Организованный набор должен обеспечивать приоритет российских граждан при трудоустройстве, привлекать иностранного работника под реальную кадровую потребность и заранее фиксировать детали – работодателя, профессию и условия занятости, уточнил Черногаев. ФНПР также считает важным заранее, еще в странах выезда, знакомить будущих работников с российским трудовым законодательством, традициями и нормами поведения, возможностями профсоюзной защиты.
С января 2027 г. организованный набор станет единственным режимом привлечения иностранной рабочей силы в большинстве регионов России для всех работодателей: как крупных компаний, так и ИП и физлиц. Он придет на смену патентной системы и будет действовать в качестве эксперимента до 31 декабря 2030 г. во всех субъектах, кроме Москвы и Московской области. Правительство получит право ежегодно устанавливать допустимую долю иностранных сотрудников для найма через оргнабор с учетом ситуации на региональном рынке труда. По оценке МВД, ежегодный доход бюджетной системы от этих поправок составит около 22 млрд руб.