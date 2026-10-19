В ФНПР поддержали проведение эксперимента по оргнабору иностранцев

С января 2027 г. организованный набор станет единственным режимом привлечения иностранной рабочей силы в большинстве регионов России для всех работодателей: как крупных компаний, так и ИП и физлиц. Он придет на смену патентной системы и будет действовать в качестве эксперимента до 31 декабря 2030 г. во всех субъектах, кроме Москвы и Московской области. Правительство получит право ежегодно устанавливать допустимую долю иностранных сотрудников для найма через оргнабор с учетом ситуации на региональном рынке труда. По оценке МВД, ежегодный доход бюджетной системы от этих поправок составит около 22 млрд руб.