Акции «Газпрома» поднялись до 112,60 впервые с 16 июня
Акции ПАО «Газпром» впервые с 16 июня поднялись до отметки в 112,6 руб. на фоне новостей об обсуждении поставок газа в Европу.
По состоянию на 11:24 мск ценные бумаги «Газпрома» торгуются по 111,47 руб. Котировки выросли на 3,17% к предыдущему дню закрытия торговой сессии. За неделю акции подорожали на 9,62%.
17 октября The New York Times со ссылкой на источники писала, что новое предложение США по урегулированию конфликта на Украине предполагает возобновление закупок российского газа Европой. Штаты предложили Украине подумать о том, чтобы снова запустить трубопроводы.
16 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия готова увеличивать поставки энергоресурсов в европейские страны. Он отметил, что долгосрочные соглашения еще действуют. Отказ от поставок не основан на правовой базе и идет в разрез с интересами европейских потребителей.
13 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа, как и все остальные страны мира, является активным покупателем российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия продолжит поставлять свой конкурентоспособный товар на мировые рынки.