Акции «Газпрома» поднялись до 112,60 впервые с 16 июня

16 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия готова увеличивать поставки энергоресурсов в европейские страны. Он отметил, что долгосрочные соглашения еще действуют. Отказ от поставок не основан на правовой базе и идет в разрез с интересами европейских потребителей.