Песков: страны Европы активно покупают российскую нефть

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на международный и американский рынки. 11 октября Бессент заявил, что антироссийские санкции не являются препятствием для сделки США и РФ по дизтопливу. Тогда же Песков сообщил, что Россия без проблем сможет продавать дизельное топливо на мировые рынки, так как спрос на нефтепродукты в мире огромный.