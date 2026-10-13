Песков: страны Европы активно покупают российскую нефть
Европейские государства, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия продолжит поставлять свой конкурентоспособный товар на мировые рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Пескова спросили, видят в Кремле риски, что Европа новыми санкциями или какими-то другими барьерами помешает договоренности России и США в области дизеля.
«То, что это может помешать, это безусловно. Вы знаете, сейчас эта тема в эти дни широко, тема европейского цинизма, как это господином [министром финансов США Скоттом] Бессентом было сказано, широко муссируется в мировых СМИ», – отметил Песков.
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на международный и американский рынки. 11 октября Бессент заявил, что антироссийские санкции не являются препятствием для сделки США и РФ по дизтопливу. Тогда же Песков сообщил, что Россия без проблем сможет продавать дизельное топливо на мировые рынки, так как спрос на нефтепродукты в мире огромный.