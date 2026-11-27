«Ведомости» в прошлом году писали, что больше половины уволенных IT-специалистов попали под сокращение. При этом 87% опрошенных ни разу не лишались работы по инициативе руководства компании за последние три года. Половина из оставшихся 13% попали под сокращение – особенно часто с этим сталкивались москвичи (56%) и жители крупных городов (70%), представители продуктовых команд (61%) и разработчики (51%).