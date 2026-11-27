Шадаев: темпы роста российской IT-отрасли замедляются
Минцифры отмечает замедление темпов роста отечественной IT-отрасли, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на конференции TAdviser SummIT 2026.
«Мы пока растем. Это хорошая новость, что рост продолжается. Да, темпы замедляются. Хотя за первые полгода у нас плюс 30% рост. Мы слышим сигналы рынка, что "айтишные" бюджеты сокращаются, но пока статистика этого не чувствует и живет еще немножко старыми цифрами», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Шадаев повторил, что сокращение темпов роста «очевидно» будет, но «все равно мы продолжим расти». По его словам, в инвестпроектах доля IT сохраняется.
«Ведомости» в прошлом году писали, что больше половины уволенных IT-специалистов попали под сокращение. При этом 87% опрошенных ни разу не лишались работы по инициативе руководства компании за последние три года. Половина из оставшихся 13% попали под сокращение – особенно часто с этим сталкивались москвичи (56%) и жители крупных городов (70%), представители продуктовых команд (61%) и разработчики (51%).