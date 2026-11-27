Дмитриев: США и Китай заинтересованы в совместных с Россией проектах в сфере ИИ
Россия видит заинтересованность США, Китая и других стран в реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мы видим интерес как китайских коллег, так и даже американских коллег к тому, чтобы совместные проекты развивать, в том числе в сфере дата-центров», – сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Дмитриев подчеркнул, что наряду с развитием международного сотрудничества, в том числе с западными компаниями, России необходимо сосредоточиться на создании собственных моделей ИИ и поддержании их конкурентоспособности на мировом рынке.
26 ноября президент России Владимир Путин на международной конференции AI Journey заявил, что Россия продолжит развивать суверенные технологии ИИ. Он также предложил разработать механизмы государственно-частного партнерства для ускоренного строительства центров обработки данных (ЦОД).
18 ноября РФПИ и китайская инвестиционная компания Yunze Capital договорились о долгосрочном стратегическом партнерстве. Соглашение направлено на развитие высокотехнологичных проектов и промышленной кооперации двух стран.
16 октября Дмитриев сообщил о переговорах России и США по реализации совместных проектов в сфере ЦОДов, в том числе с использованием мощностей российских атомных электростанций.