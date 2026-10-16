Дмитриев сообщил о переговорах с США по сотрудничеству в сфере дата-центров

6 октября премьер-министр Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии форума «Цифровые решения», где он рассказал, что в России строятся 42 центра обработки данных с инвестициями более 280 млрд руб. Он добавил, что формируется генеральная схема размещения таких объектов. Российский премьер также отметил, что доля выручки от продажи облачных решений у профильных провайдеров составляет в среднем 80–90% и будет расти. Облако стало основным продуктом, а не дополнительной услугой при дата-центрах.