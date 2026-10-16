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Дмитриев сообщил о переговорах с США по сотрудничеству в сфере дата-центров

Он отметил, что вскоре Москва и Вашингтон объявят о некоторых инициативах
Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия и США обсуждают сотрудничество в сфере создания центров обработки данных (ЦОД). Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ходе Российской энергетической недели (РЭН). Он также отметил, что в скором времени Москва и Вашингтон объявят о некоторых инициативах.

«Мы также обсуждаем совместные проекты в сфере дата-центров Россия – США, в том числе с использованием и ядерных наших станций, атомных станций», – заявил Дмитриев (цитата по «РИА Новости»).

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что РФ внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также развивает цифровые технологии в экономике и социальной сфере. По словам российского лидера, развитие цифровой инфраструктуры сопровождается расширением применения технологий искусственного интеллекта в различных сферах.

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6 октября премьер-министр Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии форума «Цифровые решения», где он рассказал, что в России строятся 42 центра обработки данных с инвестициями более 280 млрд руб. Он добавил, что формируется генеральная схема размещения таких объектов. Российский премьер также отметил, что доля выручки от продажи облачных решений у профильных провайдеров составляет в среднем 80–90% и будет расти. Облако стало основным продуктом, а не дополнительной услугой при дата-центрах.

8 июня глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать в космической сфере и по вопросам развития инфраструктуры ЦОДов. Эйджи допустил возможность развития двустороннего сотрудничества, в том числе и бизнес-сотрудничества, на этих и других направлениях как следствие переговорного процесса между Россией и США.

В тот же день генеральный директор АНО «Колаборатория» Анна Сытник заявила «Ведомостям», что в вопросах сотрудничества по линии ЦОДов важно разделить экономическую логику и политическую реализуемость. Она отметила, что с экономической точки зрения Россия действительно может предложить то, что становится дефицитным в новой ИИ-экономике: дешевую энергию, территорию, инженерную базу и ресурсную основу в виде редкоземельных и критических металлов. 

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