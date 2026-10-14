Путин заявил о внедрении в России передовых технологий обработки данных
Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также развивает цифровые технологии в экономике и социальной сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по информационной безопасности.
«Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы. Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации», – сказал глава государства.
По словам Путина, развитие цифровой инфраструктуры сопровождается расширением применения технологий искусственного интеллекта в различных сферах.
6 октября премьер-министр Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии форума «Цифровые решения», где он рассказал, что в России строятся 42 центра обработки данных с инвестициями более 280 млрд руб. Он добавил, что формируется генеральная схема размещения таких объектов. Приоритет – территории с профицитом электроэнергии, наличием АЭС или ГЭС.
Доля выручки от продажи облачных решений у профильных провайдеров составляет в среднем 80–90% и будет расти. Облако стало основным продуктом, а не дополнительной услугой при дата-центрах.