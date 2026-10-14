Путин заявил о внедрении в России передовых технологий обработки данных

6 октября премьер-министр Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии форума «Цифровые решения», где он рассказал, что в России строятся 42 центра обработки данных с инвестициями более 280 млрд руб. Он добавил, что формируется генеральная схема размещения таких объектов. Приоритет – территории с профицитом электроэнергии, наличием АЭС или ГЭС.