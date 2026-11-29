World Aquatics отменила соревнования в Канаде из-за виз для россиян
World Aquatics перенесла соревнования из Канады в 2027 г. из-за отказа выдавать визы россиянам и белорусам. Об этом говорится в официальном заявлении организации. Поводом стало заявление правительства Канады: российских и белорусских спортсменов не пустят на канадскую территорию, если они не выступают в нейтральном статусе на условиях Оттавы.
World Aquatics приняла решение перенести первый этап Кубка мира по прыжкам в воду 2027 г., который должен был пройти 25–28 февраля в Канаде, в Мексику – на те же сроки. Четвертого этапа Кубка мира по синхронному плаванию, запланированного на 29 апреля – 1 мая 2027 г., нет в календаре – новый принимающий организатор пока не определен.
В федерации подчеркнули, что остаются привержены развитию инклюзивных и доступных международных соревнований, свободных от политического вмешательства. World Aquatics поблагодарила Aquatics Canada и ее федерации-члены за конструктивное взаимодействие и выразила надежду на возвращение в Канаду для проведения будущих турниров.
3 ноября Канада заявила, что не будет пускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц на свою территорию для участия в соревнованиях под национальными флагами, с символикой или гимнами.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести» заявил, что Россия обязательно подаст в суд на Международную федерацию хоккея (IIHF) из-за решения не допускать российскую молодежную сборную к чемпионату мира. 11 ноября стало известно, что Канада уведомила IIHF об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира. 30 октября спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF обеспечить участие российских сборных в турнирах сезона 2026/27. Сборные Швеции, Финляндии, Дании, Латвии и Норвегии заявляли, что откажутся от участия в чемпионате мира 2027 г., если на нем выступит российская команда.